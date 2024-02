American Lithium Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Anlegeranalyse zeigt. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen äußerten sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen American Lithium. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den prominenten Relative Strength-Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der American Lithium-RSI ist mit einer Ausprägung von 39,29 Grundlage für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 beläuft sich auf 73,64, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die American Lithium mit einem Kurs von 1,04 CAD inzwischen -24,64 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -47,21 Prozent beläuft. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für American Lithium in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Unsere Programme haben in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält American Lithium eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.