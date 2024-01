American Lithium Aktie: Bloß aufpassen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

In den letzten Wochen konnte bei American Lithium eine deutliche Verschlechterung der Stimmung und des Buzzes festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine negative Tendenz gegenüber dem Unternehmen hat. Daher wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen ist rückläufig, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Langfristig betrachtet wird die Aktie von American Lithium von Analysten positiv eingeschätzt. Von insgesamt 1 Bewertung wurde eine als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 7,5 CAD, was einer potenziellen Performance von 485,94 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat die American Lithium-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 47,93 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum gesamten "Materialien"-Sektor liegt die Rendite mit -64,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt ebenfalls negative Signale, da der aktuelle Kurs der American Lithium-Aktie mit -39,34 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 1,53 CAD und einem Abstand von -16,34 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Insgesamt wird der Kurs der Aktie bei Betrachtung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen als "Schlecht" bewertet.