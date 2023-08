American Lithium-Aktie: Beeindruckende Steigerung von 469%

American Lithium musste am Freitag vor dem Wochenende einen kleinen Rückschlag von fast -0,20 % hinnehmen. Trotz dieses Rückgangs schloss die Aktie die Handelswoche mit einem leichten Plus von 0,90 % ab. Aber das ist nicht die Hauptnachricht der Woche. Es gibt bemerkenswerte Hinweise für den Titel im Kontext dessen, was Analysten voraussagen. Vielleicht können die positiven Nachrichten der vergangenen Woche dies etwas stützen.

American Lithium: Neue Fundorte entdeckt

Getreu seines Namens sucht das Unternehmen nach Lithiumquellen. American Lithium hat kürzlich Untersuchungsergebnisse für vier weitere Fundstellen bekannt gegeben,das war zuletzt die Schlagzeile.Diese Ergebnisse sind naturgemäß ermutigend.Trotzdem bleiben aktuelle Märkte skeptisch gegenüber dem Unternehmen, obwohl es noch immer positive Bewertungen von Analysten...