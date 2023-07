American Lithium-Aktie: Auf Eis gelegt oder schlafend?

Im Moment zeigt die American-Lithium-Aktie eine Seitwärtsbewegung und verharrt seit etwa zwei Monaten in einem Bereich ohne große Ausschläge. Aus fundamentaler Sicht gibt es derzeit wenige Anreize. Für das erste Quartal meldete das Unternehmen weitere Verluste, was offenbar den Erwartungen der Investoren entsprach. Die Q2-Zahlen werden erst am 02. November 2023 erwartet.

Bei einer so hochspekulativen Wertpapierklasse wie dieser ist allerdings die technische Analyse oft aussagekräftiger als die fundamentalen Daten: Denn letztlich bestimmen Kauf- und Verkaufsentscheidungen sowie Hoffnungen oder Enttäuschungen der Marktteilnehmer den Kursverlauf.

Kurspendeln bei der American-Lithium-Aktie

Derzeit bewegt sich also der Kurs hin und her, mit Unterstützung im Bereich von 2,50 CAD und Widerstand um etwa 3 CAD. Dabei besteht nach wie...