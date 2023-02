American Lithium: Ab 2025 steigende Nachfrage bei Lithium-Märkten?

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Analysten erwarten, dass die Lithiummärkte ab 2025 aufgrund der steigenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen ein Angebotsdefizit aufweisen werden. Konsensschätzungen gehen davon aus, dass bis 2026 rund ein Drittel aller weltweit verkauften Personenkraftwagen Elektrofahrzeuge sein werden. Bis Dezember 2022 haben sich etwa 70% der amerikanischen, japanischen und europäischen Automobilhersteller zu Verkaufszielen für Elektrofahrzeuge verpflichtet, wobei viele bereits im Jahr 2025 damit beginnen. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Nachfrage nach Lithium ab dem Jahr 2025 weiter steigen wird, was zu einem Angebotsdefizit führen dürfte.

American Lithium – Charttechnisch derzeit im Rücklauf!

Charttechnisch betrachtet hat sich die Lage der American Lithium-Aktie in den letzten Handelstagen etwas verschlechtert. Der Kurs befindet sich unter Druck und es scheint, dass die Preiszone um 3,70 USD einen wirksamen Widerstand darstellt. Auf der Unterseite ist die Marke von 2,70 USD ein gutes Unterstützungsniveau, welches die Bullen nutzen können, um die American Lithium zu stützen. Wenn die Bullen es schaffen, den Support zu nutzen, dann kann sich die Aktie wieder erholen.

Carsten Korch wurde zum unabhängigen Mitglied ernannt!

American Lithium Corp. (ALC) hat Carsten Korch zum unabhängigen Mitglied des Board of Directors ernannt. Das Board of Directors hat seinen Sitz in Lima, Peru. Korch wird den ALC-Aktionären mit seinem Wissen und seiner Erfahrung in der globalen Bergbauindustrie einen großen Mehrwert bieten. Durch seine Ernennung wird American Lithium in der Lage sein, sich besser auf die Entwicklung und Förderung der Lithiumprojekte zu konzentrieren.