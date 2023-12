American Hotel Income Properties Reit Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Die American Hotel Income Properties Reit-Aktie wird in der technischen Analyse unter die Lupe genommen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,99 CAD. Der letzte Schlusskurs von 0,7 CAD weicht somit um -64,82 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,01 CAD) liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-30,69 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die American Hotel Income Properties Reit-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber American Hotel Income Properties Reit in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab acht positive und ein negatives Feedback, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI der American Hotel Income Properties Reit liegt bei 31,82 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine schwache Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die American Hotel Income Properties Reit-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.