American Homes 4 Rent Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei American Homes 4 Rent wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 56,85 Punkten, was darauf hinweist, dass American Homes 4 Rent weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,46 eine neutrale Einschätzung. Somit erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von American Homes 4 Rent langfristig als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 5 "Gut"-, 5 "Neutral"- und keine "Schlecht"-Bewertungen. Für die kurzfristige Erwartung wird ein Kursziel von 36,4 USD prognostiziert, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Das Stimmungsbild für American Homes 4 Rent hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich somit ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Homes 4 Rent-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 35,21 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 34,43 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Insgesamt erhält die American Homes 4 Rent-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Bewertung in den Bereichen RSI, Analysteneinschätzung, Sentiment und Buzz sowie technische Analyse.