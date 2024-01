American Homes 4 Rent Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die American Homes 4 Rent-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten bewertet. Von insgesamt 9 Bewertungen waren 4 positiv, 5 neutral und keine negativ. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral" für die Aktie. Es gab keine aktualisierten Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 35,33 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,22 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 35,77 USD fallen könnte. Daher wurde die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In den letzten beiden Wochen wurden die American Homes 4 Rent-Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Stimmung der Anleger erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger. Die Diskussionsintensität war ebenfalls nicht übermäßig hoch oder niedrig, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die American Homes 4 Rent-Aktie liegt bei 52,04, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51, was ebenfalls als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die American Homes 4 Rent-Aktie in Bezug auf die Analysteneinschätzung, Anlegerstimmung, Sentiment und Buzz sowie den Relative Strength Index.