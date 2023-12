American Homes 4 Rent Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für American Homes 4 Rent wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis verwendet. Der RSI7 liegt derzeit bei 41,44 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 ist ebenfalls stabil und liegt bei 44,82, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über American Homes 4 Rent in den sozialen Medien berichtet. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die American Homes 4 Rent-Aktie sind 4 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 35,33 USD, was darauf hinweist, dass die Aktie um -0,61 Prozent fallen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist "Neutral".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der American Homes 4 Rent verläuft derzeit bei 34,37 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging aus dem Handel bei 35,55 USD und hat einen Abstand von +3,43 Prozent aufgebaut. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 34,87 USD, was einer Differenz von +1,95 Prozent entspricht und damit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Basierend auf diesen Analysen wird daher insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die American Homes 4 Rent-Aktie abgegeben.