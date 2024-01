American Homes 4 Rent Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die American Homes 4 Rent-Aktie erhält von Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating. Von neun Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten waren vier positiv, fünf neutral und keine negativ. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,33 USD, was auf einen möglichen Rückgang der Aktie um 1,74 Prozent vom letzten Schlusskurs von 35,96 USD hindeutet. Daher wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv waren. Jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen eine zunehmende negative Stimmung, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von American Homes 4 Rent wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität waren hoch, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die American Homes 4 Rent-Aktie weder überkauft noch überverkauft zu sein, sowohl für den 7-Tage-RSI als auch den 25-Tage-RSI, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die American Homes 4 Rent-Aktie von Analysten, Anlegern und dem RSI eine durchweg "Neutral"-Bewertung.