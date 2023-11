American Homes 4 Rent Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Um dies zu bewerten, ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für American Homes 4 Rent heran.

Der RSI7 liegt derzeit bei 63,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass American Homes 4 Rent weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist American Homes 4 Rent weder überkauft noch überverkauft (Wert: 36,11), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei American Homes 4 Rent festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral".

Bei den Analysteneinschätzungen wurden insgesamt 10 Bewertungen für die American Homes 4 Rent-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 6 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Neutral" für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 34,95 USD, was einem Abwärtspotenzial von -3,02 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse wird die American Homes 4 Rent derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 34,17 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie (36,04 USD) um +5,47 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +4,62 Prozent, was zu einem Gesamtrating von "Gut" führt.

Insgesamt erhält die American Homes 4 Rent somit ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bereichen der Analyse, was auf eine ausgeglichene Einschätzung der Aktie hindeutet.