American Homes 4 Rent Aktie: Endlich geschafft?

Die technische Analyse der American Homes 4 Rent-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 35,38 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 36,85 USD liegt damit auf einem ähnlichen Niveau (+4,15 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 35,58 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,57 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die American Homes 4 Rent-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie waren in den letzten Wochen negativer, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Abnahme der Diskussionen und Aufmerksamkeit deutet ebenfalls auf eine negative Stimmung hin, wodurch die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war hingegen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die meisten Kommentare und Beiträge der letzten Wochen waren neutral, was die positive Anleger-Stimmung bestätigt.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis bewertet die Aktie als "Gut", basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten (5 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 36,88 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut".