American Graphite Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die American Graphite-Aktie hat derzeit einen RSI von 69,23, was als "Neutral" bewertet wird, da sie weder überkauft noch -verkauft erscheint. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die American Graphite-Aktie auf der Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt weisen deutliche Abweichungen auf, was auf eine schlechte Performance hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet wurde für die American Graphite-Aktie eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb sie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, ohne wesentliche Veränderungen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Für die Aktie von American Graphite wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.