American Graphite Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Stimmungsindikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von American Graphite im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Darüber hinaus beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um American Graphite. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Obwohl sich die Stimmung für American Graphite in den letzten Wochen kaum verändert hat, erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für American Graphite. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Ebene ebenfalls mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet American Graphite derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 8342,36 Prozentpunkte (0 % gegenüber 8342,36 %), was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" einbringt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von American Graphite ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die American Graphite-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,86, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,91, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.