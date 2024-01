American Graphite Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von American Graphite in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Dies bedeutet einen geringeren Ertrag von 8328,51 Prozentpunkten. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt, zeigt einen Wert von 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen liegt bei 42,92 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich American Graphite ist insgesamt sehr negativ. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Stimmung, der Dividendenpolitik und des technischen Indikators für die Aktie von American Graphite.