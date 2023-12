American Graphite Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Beim 7-Tage-RSI beträgt der aktuelle Wert für American Graphite 50 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 58,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über American Graphite gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei American Graphite ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -8260,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

