American Graphite Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten vier Wochen wurden bei American Graphite keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien festgestellt. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger in den sozialen Medien bewerteten American Graphite in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Dies spiegelt sich in der Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" wider.

Die Dividendenrendite von 0 Prozent liegt 8357,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau". Aufgrund dieser Tatsache wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 64,29 Punkten und zeigt an, dass American Graphite weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44,62 und führt zu einer ähnlichen Einstufung. Insgesamt erhält das American Graphite-Wertpapier in diesem Abschnitt somit ein "Neutral"-Rating.