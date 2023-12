American Graphite Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für American Graphite heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,05 Punkten, was darauf hinweist, dass American Graphite weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält somit eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 42,59 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was der Aktie eine weitere "Neutral"-Bewertung einbringt. Insgesamt erhält das American Graphite-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Eine weitere weiche Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von American Graphite eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ist American Graphite daher ein "Neutral"-Wert.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über American Graphite besonders negativ diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger vor allem für negative Themen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält American Graphite auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Bei einer Dividende von 0 % ist American Graphite im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8287,18 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da die Differenz 8287,18 Prozentpunkte beträgt.