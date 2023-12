American Future Fuel Corporation Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der American Future Fuel-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 88, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und liefert eine längerfristige Betrachtung. Auf dieser Basis wird für die American Future Fuel-Aktie ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

Des Weiteren spielt die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt die Diskussionsintensität bei American Future Fuel eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung veränderte sich in diesem Zeitraum kaum, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Dividendenrendite für American Future Fuel beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von American Future Fuel eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,31 CAD für den Schlusskurs der American Future Fuel-Aktie. Da der letzte Schlusskurs bei 0,25 CAD lag, wird eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen Abwärtstrend, wodurch die American Future Fuel-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung erhält.