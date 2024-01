American Films Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. American Films wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 44,85 Punkten, was bedeutet, dass die American Films-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt einen Wert von 34,89, was auch darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der American Films derzeit auf 0,35 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,19 USD erreicht hat. Diese Differenz von -45,71 Prozent führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,14 USD, was einen Abstand von +35,71 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Alles in allem erhält die American Films-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, und je nach Diskussionsintensität ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionstätigkeit zu American Films wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen in Bezug auf American Films überprüft und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.