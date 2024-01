American Films Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten vier Wochen gab es bei American Films keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Zunahme oder Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Somit erhält American Films insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht ist die American Films-Aktie derzeit 0,19 USD wert und damit +35,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was eine kurzfristige Einschätzung von "Gut" ergibt. Allerdings weist die Aktie auf Basis der vergangenen 200 Tage eine Distanz von -45,71 Prozent zum gleitenden Durchschnitt auf, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab, dass vor allem neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung zu.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die American Films-Aktie steht bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit einem Wert von 34,89 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung für die American Films-Aktie.