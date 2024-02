American Films Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Axis Capital Holdings":

Die technische Analyse der American Films-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 0,3 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,2416 USD, was einem Unterschied von -19,47 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (0,17 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+42,12 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die American Films-Aktie aufgrund der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 10, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis (51,84), dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für American Films.

In Bezug auf die Diskussion im Internet wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der American Films-Aktie, die auf verschiedenen Analysen basiert und zu unterschiedlichen Einschätzungen führt.