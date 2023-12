American Films Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmung unter den Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum eine negative Richtung. Zusätzlich wurden vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen American Films diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der Betrachtung so genannter weicher Faktoren, wie der langfristigen Kommunikation im Netz, ergibt sich ein ähnliches Bild. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für American Films ein "Neutral"-Wert.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der American Films-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,38 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,15 USD liegt, was einer Abweichung von -60,53 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 0,14 USD liegt, ergibt sich eine Abweichung von +7,14 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, dass die American Films-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist hingegen weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs damit ein "Gut"-Rating für American Films.