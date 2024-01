American Films Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf American Films ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen besonders häufig diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die technische Analyse der American Films-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,35 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,25 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -28,57 Prozent), wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,14 USD), so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+78,57 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die American Films-Aktie liegt bei 29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 27,12 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für American Films.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von American Films durchschnittlich war, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für American Films ein "Neutral"-Wert.