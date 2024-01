American Express vom Top Employers Institute als eines der besten Unternehmen in Deutschland ausgezeichnet

Frankfurt am Main (ots) -American Express ist vom Top Employers Institute zum achten Mal in Folge als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet worden und belegte in diesem Jahr den siebten Platz. Das Unternehmen gehört damit zu Deutschlands besten Arbeitgebern, die ihren Mitarbeiter:innen ein herausragendes Arbeitsumfeld bieten.Jedes Jahr zeichnet das Top Employers Institute über 2.000 der besten Arbeitgeber in 122 Ländern und Regionen aus. Für die Zertifizierung wurden Unternehmen in verschiedenen Bereichen, darunter People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity & Inclusion sowie Well-being, bewertet.In den Bewertungskriterien zeichnet sich das Unternehmen insbesondere durch seine unternehmensweite Strategie im Bereich Well-being mit Initiativen zur Sensibilisierung für mentales und emotionales Wohlbefinden aus, seine Employee Listening Strategie sowie die Förderung von Diversity, Equity und Inclusion."Dies ist eine Auszeichnung für die Arbeit, die unsere Kolleg:innen jeden Tag leisten, um unsere besondere Unternehmenskultur mit Leben zu füllen", sagt Fabiana Mingrone, Country Managerin von American Express in Deutschland. "Unsere Kolleg:innen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir fördern viele Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und bieten ihnen die Unterstützung und Flexibilität, die sie brauchen, um jeden Tag ihr Bestes zu geben."American Express bietet den Kolleg:innen ein Umfeld, in dem sie sich entfalten und die Karriere weiterentwickeln können, eine Unternehmenskultur, die sich durch Flexibilität und Inklusion auszeichnet und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl fördert, sowie wettbewerbsfähige Gehälter und Sozialleistungen, die das ganzheitliche Wohlbefinden, einschließlich der körperlichen, finanziellen und mentalen Gesundheit, unterstützen.Über das Top Employers InstituteDas Top Employers Institute ist die weltweite Institution für die Zertifizierung von herausragenden Mitarbeiterbedingungen. Durch unser Zertifizierungsprogramm ermöglichen wir es Unternehmen ihre Mitarbeiterbedingungen zu bewerten und zu verbessern. Das vor 30 Jahren gegründete Top Employers Institute hat in diesem Jahr über 2300 Top Employer in 122 Länder/Regionen auf 5 Kontinenten ausgezeichnet. Zusammen haben diese zertifizierten Top Employer einen positiven Einfluss auf das Leben von über 9.000.000 Mitarbeitern weltweit.Über American ExpressAmerican Express ist ein global integrierter Zahlungsdienstleister, der seinen Kund:innen Produkte, Dienstleistungen und Services anbietet, die das Leben bereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern können. Weitere Informationen gibt es unter americanexpress.de, facebook.com/americanexpress, instagram.com/americanexpress, linkedin.com/company/american-express, twitter.com/americanexpress und youtube.com/americanexpress.Pressekontakt:American Express Europe S.A. (Niederlassung Deutschland)Carola ObergföllTheodor-Heuss-Allee 11260486 Frankfurt am MainTelefon: 069 7576 2325E-Mail: Carola.Obergfoell@aexp.comOriginal-Content von: American Express Europe S.A. (Germany branch), übermittelt durch news aktuell