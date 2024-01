American Express ist zurück!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bei American Express in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, weder zunehmend noch abnehmend. Insgesamt erhält die American Express auf dieser Ebene daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der American Express-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 162,23 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 186,32 USD lag, was einer Abweichung von +14,85 Prozent entspricht. Damit erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (165,49 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +12,59 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die American Express-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 38,1, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die American Express für diese Kategorie daher die Bewertung "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Die Analyse zeigt 0 Schlecht- und 2 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf dieser Ebene führt. Insgesamt ergibt sich daher unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.