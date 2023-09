American Express erwartet starken Zuwachs: Quartalsergebnisse könnten Umsatz und Gewinn steigern

In etwas mehr als einem Monat wird American Express, das in New York ansässige Unternehmen, seine Quartalsergebnisse für das dritte Quartal vorstellen. Wie werden sich Umsatz und Gewinn entwickeln? Und wie steht es um den Vergleich mit dem Vorjahr?

Noch 34 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Die Marktkapitalisierung von American Express beträgt derzeit 108,38 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Denn laut aktuellen Analysen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 12,64 Mrd. EUR und nun wird mit einem Zuwachs von +13,60 Prozent auf 14,36 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +19,80% auf 2,10 Mrd. EUR steigen.

Die Analysten sind optimistisch für das kommende Jahr: Der...