American Express: Der Rubel rollt, aber die Anleger meiden die Aktie

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Liebe Anleger und Anlegerinnen,

Mit American Express erweitert das Hypergrowth-Team seine Watchliste auch in dieser Woche um eine interessante antizyklische Chance. Das Unternehmen hat gute Zahlen vorgelegt und steuert in diesem Jahr auf ein Rekordergebnis zu. Doch die Aktie kämpft mit einem Abwärtstrend und ist von ihren Höchstständen weit entfernt.

Die vier großen Kreditkartenabieter Visa, Mastercard, Discover Financial und American Express teilen sich als Oligopol ein lukratives Geschäft, das beständig wächst, nicht kapitalintensiv ist und zudem hohe Eintrittbarrieren für Wettbewerber mit sich bringt. Während Visa und Mastercard den Massenmarkt bedienen und sich Dicover Financial sich um Kunden mit schlechter Bonität bemüht, richtet sich das Angebot von American Express vor allem an wohlhabende Großkunden.

Die...