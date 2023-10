American Express Quartalszahlen-Vorschau: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg in 115 Tagen

ARTIKEL:

In 115 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen American Express seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem fragen sie sich, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Es sind nur noch 115 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen der American Express Aktie. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 104,63 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse des Unternehmensberichts. Laut Datenanalyse ist damit zu rechnen, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im vierten Quartal 2022 betrug der Umsatz von American Express noch 13,41 Mrd. EUR, während nun mit einer Steigerung um +98,31 Prozent auf 26,59 Mrd. EUR...