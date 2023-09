American Express Prognose: Erwartungen an beeindruckende Quartalszahlen und Gewinnsteigerung

American Express, ein Unternehmen mit Sitz in New York, wird in 28 Tagen seine Quartalszahlen für das 3. Quartal bekannt geben. Es wird erwartet, dass die Umsatz- und Gewinnzahlen beeindruckend sein werden. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis.

Die Marktkapitalisierung von American Express beträgt derzeit 112,44 Mrd. EUR. Die neuen Quartalszahlen werden daher mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Experten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +13,60% auf 14,36 Mrd. EUR steigen wird. Auch beim Gewinn wird ein deutlicher Anstieg um +19,80% auf 2,10 Mrd. EUR erwartet.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls vielversprechend: Der Umsatz soll um +14,90% steigen und der Gewinn um +12,80% auf 8,25 Mrd. EUR anwachsen.

Doch wie reagieren die Aktionäre nun? In den letzten 30 Tagen ist...