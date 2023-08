American Express: Potenzial von +9,01% laut Analysten - Kursziel bei 167,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Aktie von American Express hat am gestrigen Tag eine positive Entwicklug hingelegt und sich in den letzten fünf Handelstagen um +1,43% gesteigert. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht korrekt bewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 167,04 EUR – was einem Potenzial von +9,01% entspricht.

• Am gestrigen Tag stieg der Wert der Aktie um +2,09%

• Für American Express liegt das mittelfristige Kursziel bei 167,04 EUR

• Das Guru-Rating beträgt unverändert 3,38

Während einige Analysten positiv für die weitere Entwicklung des Unternehmens stimmen und es als “starken Kauf” oder “Kauf” empfehlen (6 bzw. 4 Experten), schätzen andere die Lage neutral ein (12 Bewertungen mit “halten”) oder halten sogar einen Verkauf für angebracht (2 Expert(en)). Dabei bleibt jedoch mehrheitlich Optimismus...