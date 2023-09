American Express: Potenzial von +15,59% auf Kursziel 170,11 EUR

Die vergangene Handelswoche hat für American Express einen Verlust von -1,36% eingebracht. Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +15,59%. Das derzeitige Kursziel liegt bei 170,11 EUR.

• American Express mit moderatem Plus von +0,25%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt stabil bei 3,40

• 40% der Analysten empfehlen Aktie zum Kauf

Am Finanzmarkt verzeichnete American Express am Vortag ein moderates Plus von +0,25%, was jedoch nicht alle Analysten überzeugte. Während sechs Experten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und vier weitere sie immerhin als “Kauf” einschätzen, bleiben elf neutral und zwei raten zum Verkauf. Zwei weitere Experten beurteilen die Lage gar so kritisch, dass sie einen sofortigen Verkauf für notwendig halten.

Dennoch ergibt sich aus...