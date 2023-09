American Express: Potenzial von +15,48%

Die Aktie von American Express hat laut Analysten eine falsche Bewertung. Das Kurspotenzial liegt bei 168,26 EUR (+15,48%).

• Gestriges Ergebnis: -1,36%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,40

• Kaufempfehlung von 10 Experten

Gestern verzeichnete American Express ein negatives Ergebnis an der Börse (-1,36%), was in den letzten fünf Handelstagen zu einem neutralen Trend führte (-0,21%). Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten stimmt darin überein, dass die mittelfristige Kursprognose für das Unternehmen bei 168.26 Euro liegt.

Laut sechs Analysten ist die Aktie momentan ein starker Kauf und weitere vier empfehlen ebenfalls zum Kauf. Elf weitere Experten empfehlen jedoch lediglich einen Halt der Aktien und zwei halten es mit einer Verkaufsempfehlung sogar für sinnvoll sie sofort abzustoßen.

Allerdings bewerten einige...