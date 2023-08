American Express: Potenzial von +13,85% - Kursziel 168,78 EUR

Die Aktie von American Express hat am gestrigen Handelstag ein Plus von +0,66% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen eine leichte Steigerung von insgesamt +0,50%. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und das wahre Kursziel bei 168,78 EUR liegt.

• Am 29.08.2023 stieg die Aktie um +0,66%

• Das mittelfristige Kurspotenzial liegt bei +13,85%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 3,40

Im Durchschnitt schätzen sechs Bankanalysten die Aktie als sehr aussichtsreich ein und bewerten sie mit einem starken Kauf. Vier weitere Experten geben ebenfalls eine positive Bewertung ab (Kauf), während elf Analysten das Papier halten wollen. Zwei Experten sprechen sich für einen Verkauf aus und zwei weitere empfehlen sogar den sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating zeigt weiterhin auf...