American Express: Potenzial für weiteres Wachstum

Die Aktie von American Express hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Kursentwicklung hinlegen müssen. Am gestrigen Tag jedoch konnte ein kleines Plus von +0,25% erreicht werden. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 170,11 EUR hat – das entspricht einem potenziellen Wachstum von +15,59%.

• American Express legte am 11.09.2023 um +0,25% zu

• Mittelfristiges Kursziel bei 170,11 EUR mit einem potenziellen Wachstum von +15,59%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,40

Aktuell sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und vier weitere Experten empfehlen einen Kauf mit einer optimistischen Sichtweise auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens.

Elf weitere Bankanalysten geben ein “halten” Rating ab während zwei Experten sogar zum Verkauf...