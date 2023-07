American Express: Potenzial für Kursanstieg - Zielkurs 164,91 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Aktie von American Express hat gestern an Wert verloren und liegt damit in den letzten fünf Handelstagen bei einem Verlust von insgesamt -2,95%. Die Stimmung an der Börse scheint entsprechend pessimistisch zu sein.

Dennoch sehen Bankanalysten das wahre Potential der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 164,91 EUR und bietet ein Potenzial für Investoren von +7,80%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des momentan schwachen Trends.

Insgesamt betrachtet bewerten sieben Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere vier als Kauf. Zwölf Experten halten ihre Position neutral während ein weiterer meint, dass die Aktie verkauft werden sollte. Zwei Experten raten sogar zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Trotz des...