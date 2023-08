American Express: Potenzial für 12,37% Kurssteigerung auf 167,04 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

In der vergangenen Woche verlor die Aktie von American Express an Wert und notierte gestern bei einem Minus von -1,24%. Insgesamt ergibt sich ein Verlust von -1,56% in den letzten fünf Handelstagen. Die pessimistische Marktstimmung spiegelt sich jedoch nicht in den Einschätzungen der Analysten wider.

Diese halten das Papier weiterhin für unterbewertet und setzen das mittelfristige Kursziel auf 167,04 EUR. Das würde eine potenzielle Kurssteigerung um +12,37% bedeuten. Von insgesamt 26 Analysten raten aktuell nur vier zum Kauf oder starken Kauf des Wertpapiers.

Das Guru-Rating bleibt bei einer Bewertung von 3,38 unverändert.