American Express: Mittelfristiges Kursziel bei 168,31 EUR

Nach Angaben von Bankanalysten ist die Aktie von American Express derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 168,31 EUR, was einem Potenzial von +4,59% entspricht.

• Am 03.07.2023 legte die Aktie um +0,71% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert auf dem Level von 3,50

Gestern erreichte die American-Express-Aktie am Finanzmarkt eine positive Entwicklung und stieg um +0,71%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete sie insgesamt ein Wachstum von +4,31%, was auf eine derzeit relativ optimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Obwohl einige Analysten skeptisch waren hinsichtlich dieser Entwicklung sind sich durchschnittlich sieben Experten einig darin, dass das mittelfristige Kursziel für diese Aktie bei 168,31 EUR liegt. Somit könnte ein Investitions-Potential in Höhe von +4,59% entstehen. Jedoch teilen nicht...