American Express: Kursziel von 172,44 EUR steht im Fokus

Die Aktie von American Express hat in letzter Zeit an Wert verloren und Analysten sind der Ansicht, dass sie derzeit unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 172,44 EUR.

• Am 29.09.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,69%

• Mittelfristiges Kursziel für American Express beträgt 172,44 EUR

• Guru-Rating bleibt mit einer Bewertung von 3,40 unverändert

American Express verzeichnete gestern eine Entwicklung am Finanzmarkt von -0,69%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtverlust von -2,64%, was auf einen pessimistischen Markt hindeutet.

Analysten sehen das Potenzial der Aktie jedoch weiterhin positiv und gehen im Durchschnitt davon aus, dass ein mittelfristiges Kursziel von 172,44 EUR erreicht werden kann – ein Anstieg um +22.29% vom aktuellen Niveau aus gesehen. Dennoch teilen nicht...