American Express: Kursziel von 169,83 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Die Aktie von American Express hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern stieg sie um +4,08% und insgesamt ergibt sich ein Plus von +1,11%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 169,83 EUR und würde damit eine Steigerung von +15,78% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach dem positiven Trend der jüngsten Tage.

Derzeit sehen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf an und vier weitere setzen das Rating auf “Kauf”. Weitgehend neutral positionieren sich 13 Experten mit einem “halten”-Rating. Zwei Analysten empfehlen einen Verkauf und ein Experte sogar einen sofortigen Verkauf.

Insgesamt sind also noch immer fast vierzig Prozent der befragten Experten optimistisch gestimmt....