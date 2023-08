American Express: Kursziel von 169,14 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von American Express eine negative Entwicklung von -1,12% am Finanzmarkt. In den vergangenen fünf Handelstagen liegt das Ergebnis bei einer Gesamtentwicklung von -1,05%. Diese pessimistische Marktstimmung hat Einfluss auf die Bewertung der American-Express-Aktie durch Analysten.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie beträgt aktuell 169,14 EUR. Dies entspricht einem Potenzial in Höhe von +15,72%, sollten sich diese Prognosen bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

6 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere 4 sehen sie als optimistisch an und raten zum Kauf. Die neutrale Empfehlung “halten” wurde von 12 Experten vergeben. Nur noch 2 Analysten empfehlen einen Verkauf und weitere 2 sind...