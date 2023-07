American Express: Kursziel deutlich über dem aktuellen Wert

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Aktuell ist die Aktie von American Express an der Börse mit einem Minus von -0,49% im Vergleich zum Vortag notiert. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete das Unternehmen jedoch ein kleines Plus von +0,98%. Die Analysten gehen davon aus, dass die Aktie unterbewertet ist und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 163,39 EUR.

• Am 14.07.2023 lag die Kursentwicklung bei -0,49%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 163,39 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Niveau von 3,50

Trotz des neutralen Trends in den letzten Tagen sind sich sieben Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf! Vier weitere Experten empfehlen ebenfalls einen Kauf der Wertpapiere. Zwölf Experten halten sie für neutral und nur einer geht sogar so weit zu sagen “Verkaufen!”. Zwei weitere glauben gar daran, dass sofort verkauft werden...