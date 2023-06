American Express: Kursziel bei 169,59 EUR - Aktie unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die American-Express-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 169,59 EUR, was einem Potenzial von +6,11% entspricht.

• American Express entwickelt sich positiv mit +0,34%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58

• Optimistische Einschätzungen von Analysten +/-42%

Am gestrigen Handelstag legte die American-Express-Aktie um +0,34% zu und konnte somit in den letzten fünf Handelstagen eine positive Entwicklung von insgesamt +2,56% erzielen. Die Stimmung am Markt ist aktuell relativ optimistisch.

Sieben Analysten betrachten die Aktie als starken Kauf und vier weitere empfehlen ebenfalls einen Kauf. Mit einer neutralen Bewertung positionierten sich dreizehn Experten auf dem Markt. Ein Verkauf wird lediglich von einem einzigen Analyst beurteilt und ein...