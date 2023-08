American Express: Kurspotenzial von fast 15% - Analysten sind bullish

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Aktie von American Express hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,52% verzeichnet. Am gestrigen Tag lag die Kursveränderung bei -0,22%. Die Stimmung am Markt scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Bankanalysten sehen das anders und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 169,33 EUR – was einem Potenzial von fast 15% entspricht. Insgesamt haben sich bisher 6 Analysten positiv zum Titel geäußert und ihn als “starken Kauf” bewertet. Weitere 4 Experten setzen auf ein “Kauf”-Rating.

Insgesamt ist der Anteil der optimistischen Analysten damit bei +38,46%. Mit dem Guru-Rating bleibt auch dieser Indikator stabil bei einer Bewertung von 3,38.