American Express: Kurspotenzial von +8,00% - Zielkurs 169,16 EUR

Die American-Express-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für das Wertpapier liegt bei 169,16 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +8,00%.

• American Express verzeichnet Plus von +3,59% am 02.06.2023

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,46

Der gestrige Handelstag bescherte American Express ein Plus von +3,59%. Insgesamt kletterte die Aktie in den letzten fünf Handelstagen um +7,20%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Nicht alle Analysten teilen diese Ansicht jedoch. Während sechs Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie immerhin noch zum Kauf raten, sehen sich 13 Experten neutral positioniert und zwei andere sprechen sogar eine Verkaufsempfehlung aus.

Das “Guru-Rating” bestätigt indes die positive Einschätzung mit einem...