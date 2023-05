American Express: Kurspotenzial von +24,64%

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Der Finanzdienstleister American Express verzeichnete gestern eine leichte Kurssteigerung um 0,08%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein Rückgang von -2,08%, was auf eine pessimistische Markteinschätzung hindeutet. Doch Bankanalysten sehen das anders und setzen das mittelfristige Kursziel bei 169,06 EUR an – ein Potenzial von +24,64% gegenüber dem derzeitigen Wert.

Das Guru-Rating bleibt bei 3,44 und damit stabil. Von insgesamt 26 Analysten empfehlen sechs die Aktie als starken Kauf und vier weitere als Kauf. Dabei ist die Meinung von 14 Experten neutral und zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktie.

Fazit: Derzeit sind noch immer mehr als ein Drittel aller Analysten optimistisch bezüglich des zukünftigen Erfolgs der Firma American Express am Markt.