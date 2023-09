American Express: Kurspotenzial von +16,03% - Zielkurs bei 170,71 EUR

Die Aktie von American Express hat gestern am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -1,33% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es insgesamt einen Rückgang um -2,81%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung hinweist.

Allerdings sind sich die Bankanalysten einig darüber, dass das wahre Kursziel für die Aktie bei 170,71 EUR liegt. Das bedeutet ein Potenzial von +16,03%. Während sechs Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und vier weitere sie mit “Kauf” bewerten, sehen elf Experten sie als “halten”. Einige wenige sind der Ansicht (insgesamt vier), dass man besser verkaufen sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.40 und bestätigt somit diese positivere Einschätzung.