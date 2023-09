American Express: Kurspotenzial von +15,89%

Gestern erzielte American Express an der Börse eine positive Kursentwicklung von +0,41%. Insgesamt verlor die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen -1,37%, was auf eine aktuelle Pessimismus des Marktes hindeutet. Die Bankanalysten sind jedoch optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 170,11 EUR.

Dies würde Investoren ein Kurspotenzial von +15,89% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der schwachen jüngsten Entwicklung. Laut aktuellen Daten gibt es sechs starke Kaufempfehlungen und vier Empfehlungen zum Kauf unter optimistischen Gesichtspunkten.

Elf Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Zwei Analysten würden zur Zeit empfehlen American Express zu verkaufen und zwei weitere sogar raten den sofortigen Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,40.