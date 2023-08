American Express: Kurspotenzial von +10,40%

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

Die Aktie von American Express hat am gestrigen Tag an Wert verloren und notierte mit einem Minus von -1,71%. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus in Höhe von +1,93% erzielt werden. Die Analysten sind der Meinung, dass die Aktie gegenwärtig unterbewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 167,04 EUR. Wenn sie Recht behalten sollten, bedeutet dies ein Kurspotenzial in Höhe von +10,40%.

• Am 02.08.2023 gab es eine negative Entwicklung um -1,71%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 167,04 EUR

• Der Guru-Rating bleibt konstant bei 3,38

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als “starken Kauf”, vier weitere betrachten sie als “Kauf”. Zwölf Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”, während zwei davon überzeugt sind, dass man abstehen sollte (“Verkauf”). Nochmals zwei betonen sogar...