American Express: Experten sehen Kursziel von 164,93 EUR

Die Aktie von American Express erlitt am Markt ein Minus von -3,89%. Die vergangenen fünf Handelstage resultierten in einem Verlust von -2,95%, was den Markt pessimistisch stimmen lässt. Analysten sind jedoch der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und verweisen auf ein mittelfristiges Kursziel von 164,93 EUR.

• American Express mit Abwärtstrend (-3,89%)

• Mittelfristiges Kurspotenzial bei +7,80%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,50

7 Analysten empfehlen einen Kauf der Aktie und weitere vier setzen sie auf “Kauf”. Eine neutrale Position beziehen zwölf Experten. Lediglich einer meint zum Verkauf zu raten und zwei fordern sogar einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating verharrt weiterhin bei 3,50. Auffällig ist somit das hohe Potenzial des Unternehmens für Investoren um rund +7,80%.